أتربة مثارة على الخرخير ومحافظة شرورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها متقدما بتكوّن أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران. وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـواحدة ظهرا.

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