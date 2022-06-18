“المرور”: على الأطفال البقاء في المقاعد الخلفية للمركبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الحفاظ على سلامة ركاب المركبات؛ من خلال الالتزام باشتراطات السلامة داخل المركبة أثناء قيادتها.

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