بدء التسجيل بالفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز غدا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالفصل الصيفي للطلاب والطالبات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك

عبر بوابة الخدمات الأكاديمية من خلال الرابط: https://eserve.psau.edu.sa/ku/init.ويستمر التقديم يومين.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أن الفصل الصيفي سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء 22 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 27 محرم 1444هـ.