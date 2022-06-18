محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ، وثار ، وحبونا ، وبدر الجنوب ، ويدمه .

وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.