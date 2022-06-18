اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار مع فرصة لتشكل غبار في وقت لاحق ويكون رطباً خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون حاراً مع فرصة لتشكل غبار في وقت لاحق ويكون رطباً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 15%.