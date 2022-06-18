محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الوكالة، إنه تم الإبلاغ عن 141 حالة في كيبيك، و21 في أونتاريو، وأربع في ألبرتا واثنتان في كولومبيا البريطانية حتى اليوم الجمعة.
وقالت الدكتورة تيريزا تام، كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا، إن جميع الإصابات كانت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا.
وتابعت تام أن العديد من الحالات تم ربطها بالاتصال الجنسي برجال آخرين، لكن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى أي شخص كان على اتصال جسدي وثيق بشخص مصاب، مبينة أن السلطات الصحية المحلية أشارت إلى أن معدل النمو يتباطأ، وسوف يتتبعون مسار المرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت تام أيضًا أن العادات لمنع انتشار فيروس كورونا، مثل البقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، ستساعد في منع الإصابة بعدوى جدري القردة.
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كما قرر مسؤولو مونتريال توسيع حملة التطعيم في المدينة لتشمل جميع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، وبدأت تورونتو في عقد عيادات لتحصين الأفراد المعرضين للخطر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر معظمها من الرجال.. رصد 168 إصابة جديدة بجدري القرود في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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