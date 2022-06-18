معظمها من الرجال.. رصد 168 إصابة جديدة بجدري القرود في كندا

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الوكالة، إنه تم الإبلاغ عن 141 حالة في كيبيك، و21 في أونتاريو، وأربع في ألبرتا واثنتان في كولومبيا البريطانية حتى اليوم الجمعة.

وقالت الدكتورة تيريزا تام، كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا، إن جميع الإصابات كانت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا.

وتابعت تام أن العديد من الحالات تم ربطها بالاتصال الجنسي برجال آخرين، لكن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى أي شخص كان على اتصال جسدي وثيق بشخص مصاب، مبينة أن السلطات الصحية المحلية أشارت إلى أن معدل النمو يتباطأ، وسوف يتتبعون مسار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت تام أيضًا أن العادات لمنع انتشار فيروس كورونا، مثل البقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، ستساعد في منع الإصابة بعدوى جدري القردة. أخبار قد تهمك