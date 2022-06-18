كيف تكتشف إصابة طفلك بضعف عضلة القلب ؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات ضعف عضلة القلب عبارة عن ضعف في كفاءة عضلة القلب مما يؤدي إلى عدم قدرة القلب على توصيل الدم بكفاءة إلى أنسجة الجسم وأعضاء الجسم المختلفة وينتج عن ضعف عضلة القلب أيضا أعراض كثيرة منها: تورم في الجسم ( تورم البطن والقدمين وأوردة الرقبة) صعوبة في التنفس قلة مجهود أخبار قد تهمك هبوط مستمر

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