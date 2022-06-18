تتسبب في القدرة على الإبصار …مخاطر تناول اللحوم النيئة أو غير جيدة الطهي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات

دراسة أسترالية حديثة تحذر من مخاطر تناول اللحوم النيئة أو غير جيدة الطهي والتي يمكن أن تتسبب في مشاكل في القدرة على الإبصار

حيث ذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، أنه بالرغم أن اللحوم هي أفضل مصدر للبروتين للجسم، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية عند تناولها بطريقة خاطئة

حيث قال باحثون من “جامعة فليندرز” الأسترالية أن جودة اللحوم ومدة الطهي عاملان مهمان يجب على كل شخص يأكل اللحوم الاهتمام بهما

توكسوبلازما غوندي

حيث أوضح الباحثون أن اللحوم النيئة يمكن أن تكون حاملة لمرض التوكسوبلازما غوندي، وهو كائن طفيلي يؤدي وصوله للأمعاء إلى فقدان البصر، لأنه يتسبب في تندب الشبكية

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فبعد أن قام الباحثون بتحليل صور شبكية العين لأكثر من 5000 مشارك في غرب أستراليا، تبين أن 1 من كل 149 شخصًا يعانون من داء المقوسات العيني أو توكسوبلازما غوندي، والذي يتسبب بالاتهابات تؤثر على الرؤية، حيث تنتقل هذه الطفيليات أيضاً من الحامل لجنينها

ومن الأعراض الشائعة للعدوى الطفيلية هذه الحمى وتورم الغدد وآلام العضلات والصداع وانتفاخ العين وانتفاخ الكبد أو الطحال. وفي الحالات الشديدة يمكن أن يهاجم أعضاء الجسم الرئيسية