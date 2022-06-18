محمد بن مسعود - الدمام - رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي بكل سهولة .. من دون برامج

ان كل روتور في العالم لديه رقم سري يمكن من خلالها الاتصال بشبكة الواي فاي بدون معرفة كلمة السر. ومن خلال الرقم السري يمكنك معرفة كلمة السر الحقيقية.

مثال بسيط: عندما تدخل الرقم السري في شبكة الواي فاي المحمية سوف تتمكن من الاتصال بالشبكة وفي نفس الوقت سوف تعرف كلمة السر الموجودة في الروتور بدون الحاجة الى اختراق الشبكة.

تكملة الخبر في الأسفل

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الشرح صالح لهواتف الاندرويد و الايفون والكمبيوتر لكن التطبيقات المشروحة تقتصر فقط على هواتف الاندرويد فقط.

رقم سري يفتح جميع الشبكات الواي فاي

كما قلت في السابق بان كل روتور او اي شبكة لديها رقم سري يفتح الشبكات ويقوم باظهار كلمة السر. هذا الرقم يأتي مع كل روتور في حالة قام صاحب الروتور بنسيان كلمة مرور الواي فاي. يستخدم الرقم في معرفة كلمة السر.

بمعنى اخر ان تمكن الهاكر او اي من جيرانك بمعرفة الرقم السري فانه سوف يتمكن من الاتصال بشبكة الواي فاي متى شاء بدون برامج وبدون الحاجة الى معرفة كلمة مرور الواي فاي.

يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة الرقم السري للواي فاي بدون برامج و من خلال الهاتف او الحاسوب وسوف نتطرق الى كل هذه الطرق.

معرفة الرقم السري للواي فاي بدون برامج

WEP هي كلمة السر الواي فاي الافتراضية لروتور و WPS PIN هو الرقم السري الذي يمكنك من الاتصال بدون كلمة سر حتى ولو قام الشخص بتغيير كلمة السر.

الطريقة الاولى لا تتطلب أي برامج لمعرفة الرقم السري وهي الاطلاع على الروتور بشكل يدوي. اليك بعض الطرق التي يستخدمها الاشخاص لمعرفة الرقم السري الموجود تحت الروتور للجيران.

ان كان لديك اي روتور في منزلك الان تفقده سوف تجد مثل هذه المعلومات اسفل الروتور وبها الرقم السري.

1- احيانا عندما يدخل احد جيرانك الى منزلك او غرفتك التي بها الروتور بامكانه وبكل بساطة ان يرفع الروتور وبطلع على الرقم السري وحفظه او تدوينه او التقاط صورة له.

2- بعض الاشخاص غير قادرين على دخول منزلك لمعرفة الرقم السري. وربما انت لا تعلم بوجوده اصلا. فيطلب منك ان تقوم بتصوير معلومات الروتور حتى يتمكن من شراء نفس الروتور لكنه في الحقيقة يريدك منك ان تقوم بتصوير الرقم السري حتى يتمكن من الاتصال بشبكة الواي فاي الاخصة بك.

3- استخدام بعض التطبيقات على الهاتف التي بها ملايين كلمات السر التي يمكن ان يجربها كلها على في محاولة الاتصال بالروتور الخاص بك. هذه التطبيقات موجودة وسوف نقوم بشرحها.

في الأسسفل ستجد شروحات تمكنك من معرفة الرقم السري من خلال الهاتف في حالة كنت تستخدم الحاسوب يمكنك الاطلاع على الموضوع التالي.

كيفية معرفة الرقم السري للويفي في الهاتف

يمكن من خلال اي هاتفف بسيط ان تقوم بمعرفة الرقم السري للويفي بضغطة زر واحدة لكن هذه الطريقة جد محدودة. ولا يمكن استخدام هذه التطبيقات وتنجح الى في حالة توفر بعض الشروط المهمة.

ايجابيات:

1- التطبيقات سهلة الاستخدام.

2- لا تتطلب القيام بعملية روت.

3- تطبيقات مجانية.

سلبيات:

1- لا يمكنها الحصول على كل كلمات السر.

2- يجب ان تكون الشبكة المفتوحة بها خاصية WPS.

3- تطبيقات محدودة في عملية الاختراق.

أقوى برنامج لاختراق شبكة الواي فاى ومعرفة الرقم السري بكل سهولة

في العديد من الدروس السابقة تطرقنا الى كيف يمكن اختراق الواي فاي من خلال الهاتف فقط. يمكنك الاطلاع على هذه المواضيع في وقت لاحقض في حالة كنت مهتم بتعلم امن شبكات الواي فاي.

اما في حالة كنت من مستخدم الحاسوب يمكنك الاطلاع على المواضيع التالية.

طبيق WPS Connect معرفة الرقم السري للويفي

wps connect

ان كنت احد متتبعي موقعنا فأنت تعلم انه هذا التطبيق يستخدم وبكثرة في عمليات اختراق الواي فاي البسيطة.

هذا التطبيق به ملايين من الارقام السرية التي تمكنك من اختراق العديد من الشبكات. في الأساس هذا التطبيق تم تطويره من اجل الحماية لكنه يستخدم ايضا في عملية اختراق الواي فاي. بحيت كل ما يتطلبه الامر هو عملية فحص لشبكات التي بجانبك واختيار الشبكة التي بها WPS مفتوح تم تجربة كلمات السر التي يظهرها لك التطبيق. حتما هناك رقم واحد من الارقام يعمل.

يمكنك هذا التطبيق من اختراق العديد من الشبكات بضغطة زر واحدة. لكنه لا يتمكن من اختراق جميع الشبكات فقط الشبكات الضعيفة ذات WPS .

كما ان التطبيق لديه نسختين نسخة تعمل بالروت ونسبة بدون روت ما تجعل هذا التطبيق يتصدر قائمة اختراق شبكات واي فاي.

تحميل وشرح تطبيق WPS Connect

تطبيق WPA WPS Tester لمعرفة الرقم السري للواي فاي

wpa wps tester

يمكنك هذا التطبيق من معرفة كلمة سر الواي فاي المحفوظة بدون روت فقط من خلال القوائم ولكلمات المرو المتواجدة في هذا التطبيق.

تطبيق WPS PS Tester يعمل بنفس طريقة تطبيق WPS Connect بيحت يتوفر على ملايين من الارقام السرية. وتم تصميم هذا التطبيق من الاساس من اجل مساعدة اي شخص على معرفة كلمة المرور في حالة قام بنسيان كلمة مرور الواي فاي ولم يستطع استرجاعها.

التطبيق سهل الاستخدام ولديه واجهة بسيطة تمكنك من تجربة جميع كلمات السر.

شرح وتحميل تطبيق WPS WPS Tester

بعض أجهزة الروتور قد لا تسمح لك بتجربة اكثر من 3 كلمات سر في اكثر من 5 دقائق. لدى في حالة لم تتمكن من تجربة اكثر من كلمة السر كل ما عليك سوى ان تقوم بالانتظار لفترة تم اعادة المحاولة مرة اخرى.