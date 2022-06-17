شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يغادر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم، بعد زيارةٍ رسمية للعاصمة نواكشوط، استقبله خلالها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، حيث عقدا جلسة مباحثاتٍ رسمية.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار أم التونسي في نواكشوط، معالي وزير الشؤون الخارجية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي.