3 علامات تدل على إصابة الطفل الرضيع بالجفاف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قال الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، إن هناك 3 علامات تشير إلى إصابة الطفل الرضيع بالجفاف.

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