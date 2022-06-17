أوكرانيا تفرض على الروس الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، أن أوكرانيا ستطبق نظاماً يفرض على الروسي الحصول على تأشيرة دخول اعتباراً من الأول من يوليو.

وبعد نحو أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، كتب زيلينسكي على تطبيق «تلغرام» أن الحكومة الأوكرانية ستتبنى قراراً رسمياً بهذا المعنى خلال اليوم «لمواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة أراضي دولتنا».

وسيُنهي القرار المطبّق منذ استقلال الجمهورية السوفياتية السابقة في 1991 والذي كان يسمح بدخول الروس بلا تأشيرة إلى أوكرانيا.

وأوضح رئيس الإدارة الرئاسية أندريتش يرماك، أنه «على خلفية الحرب التي شنّتها روسيا من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا»، مؤكداً أن «الأمن هو الأولوية».

وتربط بين سكان هاتين الجمهوريتين السلافيتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تفصل بينهما حدود طولها نحو 2300 كيلومتر، علاقات عائلية.

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وانخفض عدد الروس الذين يسافرون إلى أوكرانيا بشكل حاد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، الذي تلته حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدعم من الكرملين.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانيين أندري ديمشينكو، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 10.8 ملايين روسي زاروا الدولة المجاورة في 2013، لكن العدد انخفض إلى 2.5 مليون في 2014 ثم إلى 1.5 مليون سنوياً بين 2015 و2019.

وفي 2020 و2021 وعلى خلفية جائحة «كوفيد – 19»، لم يتجاوز عدد المسافرين الروس 500 ألف سنوياً، حسب المصدر نفسه.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أوكرانيا التي شهدت ثورتين مؤيدتين للديمقراطية منذ 2004 وحيث ما زالت اللغة الروسية مستخدمة على نطاق واسع، وجهة للروس الليبراليين الفارين من نظام فلاديمير بوتين.

وحتى نهاية يناير الماضي، كان نحو 175 ألف روسي لديهم تصريح إقامة في أوكرانيا، حسبما ذكرت إدارة الهجرة.