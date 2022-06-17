اخبار الخليج – مملكة البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإدانة عضوين بحزب الله الإرهابي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإدانة عضوين بميليشيا حزب الله الإرهابي بالاشتراك في الهجوم الإرهابي الذي وقع ببيروت في فبراير 2005 وتسبب في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري، رحمه الله، ومقتل 21 شخصًا وجرح 226 آخرين، وأدخل لبنان في أزمات سياسية وأمنية.

وأكدت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساندة الشعب اللبناني الشقيق، وتلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار والرخاء، وتنفيذ القرارات الدولية بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ووضع حد لأنشطة «حزب الله الإرهابي» المدعوم من إيران، ووقف تحكمه في المشهد السياسي واستغلاله لأراضي الدولة في دعم وتدريب الميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية، وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن الدولة واستقرارها وسيادتها، واستعادة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي.