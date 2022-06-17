اخبار الخليج – بحضور وزير الخارجية.. بعثة مملكة البحرين في لندن تدشن نظام الخدمات القنصلية الالكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، دشنت بعثة مملكة البحرين في لندن، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022م، نظام الخدمات القنصلية الالكترونية في السفارة الذي عملت البعثة الدبلوماسية على تصميمه وتنفيذه بجهود ومهارة عدد من منسوبي الوزارة والطلبة البحرينيين الدارسين في المملكة المتحدة، بهدف تيسير تقديم جميع الخدمات القنصلية الكترونيا لمواطني المملكة المقيمين في بريطانيا من طلبة وزوار ورجال أعمال.

وحضر التدشين سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق، وعدد من منسوبي السفارة.

وبهذه المناسبة أعرب وزير الخارجية عن سعادته بتدشين هذا النظام الالكتروني المبتكر، معربا عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، على اطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تتماشى مع التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالعمل على رعاية مصالح مواطني المملكة في الخارج ومتابعة شؤونهم وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وقال وزير الخارجية إن هذا النظام الالكتروني يتواكب مع تطلعات وجهود الحكومة للاستفادة مما توفره التقنية الحديثة من امكانات لتقديم الخدمات وتذليل العقبات وتوفير الوقت والمال، مثمنا الجهود التي قام بها معالي السفير ومنسوبو السفارة وفريق العمل من طلبة البحرين الدارسين في بريطانيا، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لوزير الخارجية على الدعم المستمر الذي تلقاه السفارة لانجاز مهامها وواجباتها في تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالح المواطنين المقيمين في المملكة المتحدة، مشيدا بجهود الدبلوماسيين والعاملين في البعثة، وحرصهم على انجاز هذا النظام الالكتروني بالمستوى المشرف الذي يحقق الأهداف المنشودة.