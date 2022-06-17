الشرقية تتعرض لـ “رياح البوارح”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن المنطقة الشرقية تتعرض الآن، إلى رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار. وأوضح على حسابه في تويتر أن رياح البوارح تهب في الوقت الحالي على المنطقة الشرقية والكويت والعراق، موضحًا أن رياح البوارح عبارة عن عملية إرباك نظم الضغط الجوي السطحي لآلية الرياح بشكل عام مكونة “البوارح” الشمالية الجافة والمثيرة للغبار.

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