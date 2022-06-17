الحج والعمرة توضح شرط حذف أحد المرافقين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن حذف أحد المرافقين بالنسبة لحجز الحج، بشرط ألا يكون تم تعيينه كمحرم.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، مساء الأربعاء، أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن الخليج 365 لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

نتائج قرعة حجاج الداخل:

ونشرت الوزارة صورًا من إعلان النتائج، وعلقت عليها بالقول: نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتّاح مشّاط، يشهد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.