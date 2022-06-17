وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وموريتانيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030.

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حضر اللقاء وجلسة المباحثات، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.