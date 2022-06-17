القبض على مقيم بحوزته 35 كيلو قات في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير قبضت شرطة منطقة عسير بمركز مربة على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 35 كيلوجراما من مادة القات المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبة. جرى إيقاف المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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