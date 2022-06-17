محمد بن مسعود - الدمام - المشهورة السعودية هند القحطاني تتعرض لموقف محرج من قبل الشباب “فيدو”
أظهر مقطع فيديو ردة فعل مجموعة من الشباب أثناء قيام مشهورة سناب هند القحطاني بعرض مطالبها للزواج منها.
وصاح الشباب في وقت قالت فيه هند إن الشخص الذي تود الارتباط به يتراوح عمره بين 28 إلى 40 سنة ، وقال بعضهم إن عمره 23عام بينما قال الآخر إن عمره 24عام
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كما صاح الشباب كذلك حين أكدت “هند” أنها تود أن ترتبط بشخص يحبها ولا يكون هناك واحدة أخرى في حياته مثلما ستفعل معه.
وقالت هند أيضا أنها تود ألا يكون هذا الشخص “داخل على طمع” فرد بعض الشباب بتأكيدهم على أنهم لا يطمعون فيها.
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