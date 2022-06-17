اخبار دوليه – ولي العهد السعودي يبدأ جولته يوم الاثنين بزيارة مصر مرورا بالأردن وتركيا

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين القادم جولته المرتقبة التي تشمل 3 دول.
ومن المقرر أن يستهل الأمير محمد بن سلمان جولته التي تدوم 3 أيام بزيارة جمهورية مصر العربية مرورا بالمملكة الأردنية الهاشمية، ثم الجمهورية التركية.
وسيبحث ولي العهد السعودي خلال الجولة مع قادة الدول الثلاث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.
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