وزير الخارجية يصل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار أم التونسي في نواكشوط، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد البلوي.
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