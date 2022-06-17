كيف ينقذ الأهل الطفل المصاب بالاختناق من الموت؟.. استشاري يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال الدكتور محمد الشهري، استشاري طب الأطفال بمستشفى أبها الخاص، إن التدخل السريع ضروري حال إصابة الطفل بالاختناق وإلا سيموت.

وبين خلال حديثه لـ برنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن على الأهل عمل هذه الخطوات بسرعة قبل الذهاب للطواريء، حتى ينقذوا الطفل في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الأطفال أقل من 6 أشهر، يكون ارتجاء المريء هو السبب الأول في الاختناق لديهم، أو مرض ما في المخ والأعصاب، لكن على الأم إذا تعرض الطفل للاختناق أو “شرق” فعليها أن تغير وضعيته بان تجعل رأسه للخلف، وتضع صدره على كفها، وتضرب بالكف الآخر على صدر الطفل من الخلف 5 مرات متتالية.

وتابع: إذا كح الطفل، واستمر في البكاء، سيشفى سريعا، أما إذا لم يحدث فعليه أن تعكس الوضع، وأن يكون وجه الطفل لها، وتفعل ما فعلته وهو على ظهره حتى تطمئن عليه.

وشدد على أن هذه الأفعال ضرورية حتى لا يكون الطفل عرضة للوفاة، وعلى الأسرة أن تذهب به إلى أقرب مستشفى لتطمئن على صحته.