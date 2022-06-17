أبرزها “الكبتاجون”.. 6 مسببات ل الخثرات المتعددة في شرايين القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، عن عدد من مسببات “خثرات متعددة” في شرايين القلب.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنها تشمل: استخدام الحشيش/ الكبتاجون ولو لمرة واحدة ، وارتفاع الصفائح الدموية المرضي ET.

وكذلك أمراض الدم الوراثية تزيد تخثر الدم مثل “الهموسيستين، APS “، وبعض امراض الروماتيزم، وانقباض الشرايين، وبعض الأورام TTP.

على جانب آخر شدد النمر على أن الحزن عَدوٌ لَدودٌ للقلب، إذ إنه يرفع الضغط، ويرفع نبضات القلب، ويزيد من تركيز عوامل تخثر الدم، ويرفع الكورتيزول، ويقلل كفاءة النوم.