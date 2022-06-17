دوت الخليج تنشر تفاصيل اختناق 3 وافدين في خزان مركز رياضي

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في منطقة نجران، اليوم، بلاغا عن إصابة 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية، داخل خزان أرضي لأحد المراكز الرياضية الخاصة.

مباشرة الحادث

وأوضح مصدر رسمي في حديثه إلى "دوت الخليج"، أن العمليات الرئيسية للهلال الأحمر السعودي، تلقت في الساعة الثانية عشر ظهرا، بلاغا يفيد بإصابة 3 وافدين بحالة إغماء وسط خزان أرضي للمياه، في أحد المراكز الرياضية الخاصة،على طريق الملك عبدالله، وعلى الفور انتقلت سيارتين للهلال الأحمر إلى الموقع، لكنها لم تنقل المصابين إلى مستشفى الملك خالد، إلا بعد وصول الغواص المختص في حوادث الغرق من قبل الدفاع المدني.

المالك يروي التفاصيل

كشف مالك المركز الرياضي الخاص سالم بن حيدر آل خمسان، تفاصيل الحادثة في تصريح إلى "دوت الخليج"، وأكد في البداية استقرار حالة العمال الثلاثة، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك خالد، مشيرا إلى أن سبب إصابتهم كان نتيجة اختناق الأول منهم، أثناء قيامه بتنظيف الخزان الأرضي بعد تفريغه من المياه، وعند مشاهدة العامل الثاني لإغماء زميله نزل إلى أسفل الخزان في محاولة لانقاذه، لكنه أصيب هو الآخر بضيق في التنفس وسط انعدام الأوكسجين داخل الخزان، ليلحق بهما الثالث ويصاب بنفس حالتي الاختناق السابقة، مؤكدا متابعته لوضعهم الصحي أولا بأول مع الجهات المختصة.

وزارة الرياضة تحقق

من جهته أكد مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله بن علي آل شيبان، مباشرة لجنة مختصة من فرع الوزارة بالمنطقة التحقيق في أسباب الحادثة، مشيرا إلى متابعة فرع الوزارة الدقيقة لاشتراطات السلامة في كافة المراكز الرياضية الخاصة.