شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. وزير النقل يوجّه بسرعة تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شبكات الطرق في منطقة مكة المكرمة؛ والاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، لتسهيل حركة التنقل لقاصدي الأماكن المقدسة.

كما وقف على سير العمل في المشاريع الخدمية والتطويرية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث قام بجولة ميدانية على تقاطع طريق الأمير فواز مع محور طريق الأمير محمد بن سلمان؛ كما وقف على مشروع ازدواج طريق الايواء؛ وطريق جدة مكة المباشر.

وقد استمع وزير النقل والخدمات اللوجستية في جولته الميدانية إلى شرح مفصل عن مراحل العمل ومعدلات الإنجاز؛ موجهاً بسرعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.