“سدايا” تشارك في مبادرة طريق مكة بالتعاون مع عدة جهات حكومية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى في تنفيذ مبادرة طريق مكة في عدة دول من ضمنها دولة إندونيسيا، حيث عملت سدايا ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالميةالمعتمدة .

وجرى ربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 15 محطة عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني و التي تسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من 8 مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.