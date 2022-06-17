محمد بن مسعود - الدمام - واصلت الجهات الأمنية جهودها لمواجهة المتسولين، وضبطت عددًا منهم في منطقة القصيم. وتمكنت الشرطة من ضبط ٣ سيدات مخالفات لأنظمة الإقامة من الجنسية السورية تقوم بالتسول واستعطاف المارة أمام أحد المحال التجارية. كما ضبطت الجهات الأمنية مواطن و٣ مخالفات من الجنسية اليمنية يتسولون أمام محطات الوقود والأسواق التجارية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطن و6 سيدات يتسولون في الأسواق ومحطات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.