اخبار الخليج – وفاته كانت طبيعية.. المستشفيات الحكومية تنفي إجراء عملية جراحية لمريض دون موافقة عائلته

محمد بن مسعود - الدمام - نفت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لمريض‭ ‬سبعيني‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬عائلته،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبروتوكولات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭.‬

وأوضحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تعقيبها‭ ‬على‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بأن‭ ‬المريض‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬بعددٍ‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬كالضغط،‭ ‬والسكري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬الإقفاري‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الكسر‭ ‬القذفي‭ ‬لعمل‭ ‬القلب‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ (‬‮٣٠‬‭%)‬،‭ ‬وقد‭ ‬أُدخل‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬السوائل‭ ‬على‭ ‬الرئة،‭ ‬مما‭ ‬تطلب‭ ‬تدخلاً‭ ‬طبياً‭ ‬متعارف‭ ‬عليه،‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المريض‭ ‬بمساندة‭ ‬الأشعة‭ ‬التصويرية،‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أخذ‭ ‬إقرار‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبي‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المريض‭ ‬وهو‭ ‬بكامل‭ ‬وعيه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تتطلبه‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

وأكدت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬اللازمة‭ ‬لحالته‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬المُشرفة‭ ‬على‭ ‬حالته،‭ ‬وأن‭ ‬وفاته‭ ‬كانت‭ ‬وفاةً‭ ‬طبيعية‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بأية‭ ‬إجراءات‭ ‬تشخيصية‭ ‬أو‭ ‬علاجية‭ ‬تم‭ ‬اتباعها،‭ ‬داعيةً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬المتوفى‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬