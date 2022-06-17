اخبار الخليج – وفاته كانت طبيعية.. المستشفيات الحكومية تنفي إجراء عملية جراحية لمريض دون موافقة عائلته

محمد بن مسعود - الدمام - نفت المستشفيات الحكومية إجراء عملية جراحية بمجمع السلمانية الطبي لمريض سبعيني دون موافقة عائلته، مؤكدةً حرصها الدائم على الالتزام بالبروتوكولات التنظيمية المقررة في كافة الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.
وأوضحت المستشفيات الحكومية في تعقيبها على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المريض كان مصاباً بعددٍ من الأمراض المزمنة كالضغط، والسكري، بالإضافة إلى مرض القلب الإقفاري مع انخفاض في نسبة الكسر القذفي لعمل القلب تصل إلى (٣٠%)، وقد أُدخل إلى مجمع السلمانية الطبي وهو يعاني من تراكم السوائل على الرئة، مما تطلب تدخلاً طبياً متعارف عليه، يتم إجراؤه في غرفة المريض بمساندة الأشعة التصويرية، و قد تم في هذا الشأن أخذ إقرار بالموافقة على الإجراء الطبي مرتين من قبل المريض وهو بكامل وعيه، وفق ما تتطلبه الإجراءات المتبعة والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وأكدت المستشفيات الحكومية على أن المريض قد حصل على الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لحالته الصحية والاجتماعية من قبل كافة الكوادر المُشرفة على حالته، وأن وفاته كانت وفاةً طبيعية ولا علاقة لها بأية إجراءات تشخيصية أو علاجية تم اتباعها، داعيةً الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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