أمير القصيم يكرم شركة العثيم لاستضافتها حملة التبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - كرم أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز شركة عبدالله العثيم للاستثمار لاستضافتها حملة التبرع بالدم في مجمعاتها “العثيم مول”.
جاء ذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية “دمي” في كل من العثيم مول (بريدة –عنيزة) بمنطقة القصيم والعثيم مول (الربوة –خريص) بالرياض والعثيم مول (الدمام-الإحساء – حائل – عرعر)، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه العثيم بالشراكات المجتمعية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية.
يذكر أن “العثيم مول” إحدى استثمارات شركة عبدالله العثيم للاستثمار تستضيف عددًا من مراكز التبرع بالدم التابعة لجمعية أصدقاء بنوك الدم, وتهتم برعاية واستضافة حملات التبرع بالدم والبرامج التوعوية المصاحبة.
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