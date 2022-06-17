تركيا تشهد ازدهارًا في إنتاج الورود السوداء.. رائحة لا تُقاوم

محمد بن مسعود - الدمام - تتميز منطقة خلفتي، الواقعة جنوب شرقي تركيا، بإنتاج ورود ذات ملمس مخملي ولون أسود داكن ورائحة لا تُقاوم، إذ تشتهر هذه المنطقة بتربة لها سمات فريدة أبرزها المستوى المناسب لدرجة الحموضة.
وفيما يطغى الأسود على البراعم، يصبح لون الورود عند اكتمال نموّها أحمر غنياً أشبه بلون الخمر.
ويتعذر الحفاظ على لون الوردة المعروفة باسم «كاراغول» بالتركية والتي تتميز بأشواكها الكثيفة، في أي مكان آخر، على ما يوضح الخبراء.
ويطمح سكان خلفتي إلى تحويل «كاراغول» إلى علامة تجارية لأنّ قطاع الورود في تركيا يشكل مهنة مزدهرة.
وتمثل محافظة إسبرطة في غرب البلاد أبرز اللاعبين في هذا القطاع حالياً، وتُعرف بأنها «حديقة ورود تركيا».
وتنتج تركيا إلى جانب بلغاريا 80% من إجمالي زيت الورود المُنتجة في العالم.
لكنّ ديفريم توتوس (28 عاماً) الذي يقطن في خلفتي بدأ يشهد على ازدهار القطاع.
وبعد وضعه خطة عمل تهدف إلى الترويج للورود السوداء، يتولى حالياً تزويد إسطنبول بأوراق الورود التي تُستخدم في تصنيع العطور والحلويات التركية.
ومع أنّ الطلب على هذه الأوراق أصبح يتجاوز قدراته الإنتاجية، لم يتخل توتوس عن عمله.
ويقول إنّ «الأسواق في إسطنبول كثيرة، وتعج كلها بورود إسبرطة، فلم لا تنتشر فيها ورود كاراغول كذلك؟».
إنقاذ الورود
ولم تكن الورود السوداء دائماً في حال ازدهار.
ويقول مسؤول محلي يهتم بالحفاظ على الورود إنّ السكان كانوا في الماضي غير مبالين بها.
ويضيف صديقه الذي عرّف عن نفسه باسم بولنت، إنّ «الورود السوداء كانت تنتشر في الحدائق كلها ولم تكن تلفت انتباه أحد».
ويشير المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أنّ «السكان المحليين لم يكونوا على دراية بأهمية الورود وفرادتها»، مضيفاً: «نقلنا عدداً منها إلى مناطق مرتفعة وبدأنا ننتجها في خيم زراعية».
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