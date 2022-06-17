تركيا تشهد ازدهارًا في إنتاج الورود السوداء.. رائحة لا تُقاوم

محمد بن مسعود - الدمام - تتميز‭ ‬منطقة‭ ‬خلفتي،‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬تركيا،‭ ‬بإنتاج‭ ‬ورود‭ ‬ذات‭ ‬ملمس‭ ‬مخملي‭ ‬ولون‭ ‬أسود‭ ‬داكن‭ ‬ورائحة‭ ‬لا‭ ‬تُقاوم،‭ ‬إذ‭ ‬تشتهر‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بتربة‭ ‬لها‭ ‬سمات‭ ‬فريدة‭ ‬أبرزها‭ ‬المستوى‭ ‬المناسب‭ ‬لدرجة‭ ‬الحموضة‭.‬

وفيما‭ ‬يطغى‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬البراعم،‭ ‬يصبح‭ ‬لون‭ ‬الورود‭ ‬عند‭ ‬اكتمال‭ ‬نموّها‭ ‬أحمر‭ ‬غنياً‭ ‬أشبه‭ ‬بلون‭ ‬الخمر‭.‬

ويتعذر‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لون‭ ‬الوردة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬كاراغول‮»‬‭ ‬بالتركية‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بأشواكها‭ ‬الكثيفة،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬الخبراء‭.‬

ويطمح‭ ‬سكان‭ ‬خلفتي‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬‮«‬كاراغول‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لأنّ‭ ‬قطاع‭ ‬الورود‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬يشكل‭ ‬مهنة‭ ‬مزدهرة‭.‬

وتمثل‭ ‬محافظة‭ ‬إسبرطة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬حالياً،‭ ‬وتُعرف‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬حديقة‭ ‬ورود‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

وتنتج‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بلغاريا‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬زيت‭ ‬الورود‭ ‬المُنتجة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

لكنّ‭ ‬ديفريم‭ ‬توتوس‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬في‭ ‬خلفتي‭ ‬بدأ‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬ازدهار‭ ‬القطاع‭.‬

وبعد‭ ‬وضعه‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للورود‭ ‬السوداء،‭ ‬يتولى‭ ‬حالياً‭ ‬تزويد‭ ‬إسطنبول‭ ‬بأوراق‭ ‬الورود‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬العطور‭ ‬والحلويات‭ ‬التركية‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬أصبح‭ ‬يتجاوز‭ ‬قدراته‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬لم‭ ‬يتخل‭ ‬توتوس‭ ‬عن‭ ‬عمله‭.‬

ويقول‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬كثيرة،‭ ‬وتعج‭ ‬كلها‭ ‬بورود‭ ‬إسبرطة،‭ ‬فلم‭ ‬لا‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬ورود‭ ‬كاراغول‭ ‬كذلك؟‮»‬‭.‬

إنقاذ‭ ‬الورود

ولم‭ ‬تكن‭ ‬الورود‭ ‬السوداء‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ازدهار‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬يهتم‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الورود‭ ‬إنّ‭ ‬السكان‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬غير‭ ‬مبالين‭ ‬بها‭.‬

ويضيف‭ ‬صديقه‭ ‬الذي‭ ‬عرّف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬بولنت،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الورود‭ ‬السوداء‭ ‬كانت‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬كلها‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تلفت‭ ‬انتباه‭ ‬أحد‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بأهمية‭ ‬الورود‭ ‬وفرادتها‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نقلنا‭ ‬عدداً‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬مرتفعة‭ ‬وبدأنا‭ ‬ننتجها‭ ‬في‭ ‬خيم‭ ‬زراعية‮»‬‭. ‬