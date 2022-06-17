شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يمنح وسام الشرف لمركز الملك سلمان للإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي وسام الشرف لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لجهوده المتميزة وسرعة استجابته وتدخلاته في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال، وآخرها تأمين وتوزيع 2.838 طنا من السلال الغذائية استفاد منها 254.184 فردا، وقد تسلم الوسام مدير فرع المركز في أفريقيا الأستاذ يوسف بن بخيت رحمه.

كما قدم دولته وسام الشرف لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، تكريما لسفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الصومالي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، بحضور مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة يوسف بن بخيت رحمه، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وقدم دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة، على مجمل المساعدات المقدمة للصومال التي جسدت عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه قدم السفير أحمد بن محمد المولد شكره الجزيل لدولة رئيس الوزراء الصومالي والحكومة الصومالية على تكريم دولته للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدا استمرار دعم المملكة للأشقاء في الصومال في شتى المجالات.