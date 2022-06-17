“الدويش” يرأس وفد المملكة في المؤتمر العربي الـ”21″ لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رأس مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي العربي الـ”21″ لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، المُقام في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية.
وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطبيق توصيات المؤتمر والمقاييس المعتمدة في تصنيف وتحديد النزلاء.
يذكر أن المؤتمر يستعرض تجارب دول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والنظر إلى الجهود المبذولة لتطويرها.
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