رغم ارتفاع السعر.. النفط يتجه لانخفاض أسبوعي

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا بسبب نقص المعروض، رغم توقعات بانخفاض أسبوعي بدافع رفع البنوك المركزية الأوروبية البارزة أسعار الفائدة، ردًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع خام برنت بواقع 62 سنتًا، أي 0.5%، إلى 120.43 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا، أي 0.6 %، إلى 118.34 دولار، بعد أن انخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة ذاتها.

ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له في 5 أسابيع، بينما يتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع في 8 أسابيع، بعد أن اقتفيا أثر انخفاض أسواق الأسهم، وسط مخاوف من ركود محتمل، في أعقاب قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على نحو حاد.

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وبالأمس، شهدت أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا، بعد تراجع شهدته خلال ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وتسبب تراجع الإمدادات، تزامنًا مع موسم ذروة الطلب الصيفي في ارتفاع سعر النفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9% إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1% إلى 116.59 دولار للبرميل.