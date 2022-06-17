البروفيسور الحواج يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المدرسة الأهلية اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، تقيم المدرسة الأهلية مساء اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المدرسة الأهلية في قاعة الدانة بفندق الخليج، وسط حضور عدد من الوجهاء والأكاديميين والتربويين وأهالي الطلبة الخريجين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدرسة الأهلية.
وبهذه المناسبة عبر مدير عام المدرسية الأهلية الدكتور محمد علي حبيب عن اعتزازه بالتفوق والتميز الذي اتصف به الطلبة الخريجين، شاكرا حس المسؤولية الذي اتصفوا به طوال فترة الجائحة واتصف به أولياء أمورهم ومعلميهم ليحققوا قصة نجاح رائعة ومميزة في المحافظة على المستوى التحصيلي العالي رغم ظروف الجائحة.
وعبر حبيب عن كره لراعي الحفل رئيس مجلس إدارة المدرسة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج الذي قدم بمعية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين كل الدعم والمساندة للمدرسة الأهلية من أجل أن تحقق النجاحات التي تمت لها سواء من جهة تميز مخرجاتها أو من جهة تحقيقها لمستويات الجودة المنشودة.
ويتضمن حفل التخريج عدد من الفقرات الترحيبية للخريجين ترحيبا براعي الحفل وأولياء أمورهم، وعدد من الفقرات الفنية المعبرة عن حب الوطن والوفاء لقيادته الحكيمة وعدد من الكلمات لراعي الحفل ومدير عام المدرسة والخريجين وأولياء الأمور.
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