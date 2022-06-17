البروفيسور الحواج يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المدرسة الأهلية اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تحت‭ ‬رعاية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬تقيم‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الدانة‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوجهاء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والتربويين‭ ‬وأهالي‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭.‬

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وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المدرسية‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتفوق‭ ‬والتميز‭ ‬الذي‭ ‬اتصف‭ ‬به‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين،‭ ‬شاكرا‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الذي‭ ‬اتصفوا‭ ‬به‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬واتصف‭ ‬به‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬ومعلميهم‭ ‬ليحققوا‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬رائعة‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التحصيلي‭ ‬العالي‭ ‬رغم‭ ‬ظروف‭ ‬الجائحة‭.‬

وعبر‭ ‬حبيب‭ ‬عن‭ ‬كره‭ ‬لراعي‭ ‬الحفل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬بمعية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الآخرين‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للمدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬لها‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬تميز‭ ‬مخرجاتها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬تحقيقها‭ ‬لمستويات‭ ‬الجودة‭ ‬المنشودة‭.‬

ويتضمن‭ ‬حفل‭ ‬التخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الترحيبية‭ ‬للخريجين‭ ‬ترحيبا‭ ‬براعي‭ ‬الحفل‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬المعبرة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬والوفاء‭ ‬لقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬لراعي‭ ‬الحفل‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬المدرسة‭ ‬والخريجين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬