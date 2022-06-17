المكالمة الأخيرة .. تفاصيل وفاة كويتي وطفله عطشاً في صحراء السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬حادثة‭ ‬مأساوية‭ ‬شهدها‭ ‬وادي‭ ‬العجمان‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬توفي‭ ‬أب‭ ‬وابنه‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬جنوب‭ ‬مليجة،‭ ‬عطشا‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬ذهب‭ ‬الأب‭ ‬وأخذ‭ ‬معه‭ ‬ابنه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬رعي‭ ‬الأغنام‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬صحراوي‭ ‬يبعد‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬هجرة‭ ‬مغطي،‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬النعيرية‭. ‬ولكن‭ ‬السيارة‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬الرمال،‭ ‬حيث‭ ‬حاول‭ ‬الأب‭ ‬جاهدا‭ ‬إخراجها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التعب‭ ‬أنهكه‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭.‬

وعندما‭ ‬يئس‭ ‬من‭ ‬إخراجها‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬إرسال‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ ‬اتصال،‭ ‬قرر‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬المكان،‭ ‬والذهاب‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬باتجاه‭ ‬هجرة‭ ‬مغطي،‭ ‬لكن‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬فسقط‭ ‬ميتا‭.‬

ومضى‭ ‬الطفل‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬والده‭ ‬وهو‭ ‬يلفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتوفي‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭.‬

وكشف‭ ‬نجل‭ ‬فالح‭ ‬العجمي،‭ ‬ما‭ ‬حلّ‭ ‬بوالده‭ ‬وشقيقه‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬العجمان‭ ‬بمنطقة‭ ‬البر‭ ‬جنوب‭ ‬هجرة‭ ‬مغطي‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إرادة‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬أن‭ ‬يموت‭ ‬والدي‭ ‬وأخي‭ ‬الصغير‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬مركبتهما‭ ‬للطمس‭ ‬في‭ ‬رمال‭ ‬صحراء‭ ‬وادي‭ ‬العجمان‭ ‬حيث‭ ‬ترجلا‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬وتوجها‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قريبة‭ ‬منهما،‭ ‬لأن‭ ‬المرحوم‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬ومن‭ ‬يسكنها‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬دليلاً‭ ‬لأصدقائه‭ ‬في‭ ‬الصحراء،‭ ‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬يسعفهما،‭ ‬وكبر‭ ‬سن‭ ‬والدي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬والخوف‭ ‬على‭ ‬ابنه‭ ‬الصغير‭ ‬ذي‭ ‬الثمانية‭ ‬أعوام،‭ ‬عوامل‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاتهما‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬الراي‭ ‬الكويتية‭.‬

وأشار‭ ‬العجمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصة‭ ‬بدأت‭ ‬بذهاب‭ ‬أبي‭ ‬وشقيقي،‭ ‬لزيارة‭ ‬أسرته‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وهو‭ ‬يمتلك‭ ‬هناك‭ ‬منزلاً،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬رؤوس‭ ‬المواشي‭ ‬والأغنام،‭ ‬وللأسف‭ ‬اصطحب‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬شقيقي‭ ‬الصغير،‭ ‬وعلقت‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الرمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مراعي‭ ‬الأغنام‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬صحراوي‭ ‬يبعد‭ ‬25‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬هجرة‭ ‬مغطي،‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬لمحافظة‭ ‬النعيرية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأقارب‭ ‬قام‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالصدفة‭ ‬بالمرحوم‭ ‬فأخبره‭ ‬بأن‭ ‬سيارته‭ (‬مغرزة‭) ‬ويحاول‭ ‬إخراجها‭ ‬وكان‭ ‬بنفسية‭ ‬جيدة‭ ‬ومعنوياته‭ ‬عالية‭ ‬ولم‭ ‬يطلب‭ ‬مساعدة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬المركبة‭ ‬جديدة‭ ‬والمؤونة‭ ‬كافية‭. ‬وبعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬وسط‭ ‬الصحراء،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬معه،‭ ‬وهنا‭ ‬بدأ‭ ‬القلق‭ ‬وحالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الرابعة‭ ‬عصراً‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬مواطنون‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مكانها‭. ‬وبعد‭ ‬المغرب،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬أبي‭ ‬وشقيقي،‭ ‬وكان‭ ‬الوالد‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬شقيقي‭ ‬الصغير‭ ‬لكبر‭ ‬سنه‭ ‬وتعرضه‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتحملها‭ ‬جسده‭. ‬أما‭ ‬شقيقي،‭ ‬فقد‭ ‬مات‭ ‬عطشاً‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬العجمي‭ ‬‮«‬والدي‭ ‬لديه‭ ‬حلال‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬ويعرف‭ ‬طرقها‭ ‬ولديه‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬الصحراء‭ ‬واحتياجاتها،‭ ‬ولكن‭ ‬قدّر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل‮»‬،‭ ‬ناصحاً‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬حلال‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ألا‭ ‬يخرجوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬واختيار‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬مثل‭ ‬وسيلة‭ ‬التواصل‭ ‬ومصباح‭ ‬الإنارة‭ ‬والمؤونة‭ ‬الكافية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬الماء،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إبلاغ‭ ‬المقربين‭ ‬بساعة‭ ‬الخروج‭ ‬والوجهة‭ ‬حتى‭ ‬يساعد‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فقدانه‭.‬