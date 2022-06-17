وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد شبكة الطرق في منطقة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شبكات الطرق في منطقة مكة المكرمة؛ والاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام لتسهيل حركة التنقل لقاصدي الأماكن المقدسة؛ والوقوف على سير العمل في المشاريع الخدمية والتطويرية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية .
وتجول ميدانيا على تقاطع طريق الأمير فواز مع محور طريق الأمير محمد بن سلمان؛ كما وقف على مشروع ازدواج طريق الايواء؛ وطريق جدة مكة المباشر.
و استمع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في جولته إلى شرح مفصل عن مراحل العمل ومعدلات الانجاز ؛ موجهاً بسرعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
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