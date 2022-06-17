الصحة تكشف عن التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، التطعيمات اللازمة لحجاج بيت الله في حج هذا العام. وأكدت على إلزامية تطعيم الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، وأن يكون وقت التطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج بـ 10 أيام. كما أشارت الصحة إلى أن من التطعيمات اللازم تلقيها لحجاج الداخل هو تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لمن لم يتلقوا التطعيم على أن يكون ذلك قبل 10 أيام من ذهاب الحاج إلى الحج. أخبار قد تهمك

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