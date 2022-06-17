«الأحوال المدنية»: مخالفة فقدان الهوية الوطنية لأكثر من مرة تصل لـ1000 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث الأحوال المدنية، محمد الجاسر: اليوم الجمعة، إن مخالفة فقدان الهوية الوطنية لأكثر من مرة تصل إلى 1000 ريال، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه عدة استفسارات لمن يفقد بطاقته بشكل مستمر ومتكرر ومتقارب زمنيًّا.

وأوضح الجاسر في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الأحوال المدنية تحث دائمًا على المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، وعدم رهنها أو فقدها أو العبث بها.

وأضاف أن نظام الأحوال المدنية حدد غرامات حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية لثاني مرة، وتبدا من 100 ريال وتصل إلى 1000 ريال.

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وتابع الجاسر قائلًا إنه في حالات معينة مثل فقدان البطاقة بشكل مستمر ومتقارب زمنيًّا، تكون هناك مناقشة واستفسار من الأحوال المدنية لصاحب البطاقة عن سبب الفقدان المتكرر، ووضع الحلول أو أخذ التعهدات اللازمة لعدم تكرر فقد البطاقة.

كانت وزارة الداخلية أطلقت منذ أيام، خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة (أبشر) الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، من خلال 3 خطوات تبدأ بدخول المستفيد إلى حسابه عبر منصة أبشر، ورفع صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوان المستفيد.