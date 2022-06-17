“المياه الوطنية” توضح كيفية التعامل عند انقطاع المياه في الحي

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير عام وحدة أعمال مدينة الرياض لـشركة المياه الوطنية عبد الرحيم البلوي، إنه حال قطع المياه عن الحي يُمكن التواصل من خلال رقم شركة المياه الوطنية لطلب صهريج.

وأوضح البلوي في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الصهاريج التجارية محددة بمبلغ 10 ريالات للمكعب الواحد ويمكن تقديم شكوى حال رفع السعر.

6 خطوات

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ويمكن طلب صهريج من قِبل شركة المياه الوطنية باتباع الخطوات التالية:

– التوجه إلى مِنصة شركة المياه الوطنية الإلكترونية.

– تسجيل الدخول حال وجود حساب مُسجل مُالخليج 365ًا.

– النقر على أيقونة طلب صهريج ماء ومن ثَم التوجه إلى حساب المُستخدم الشخصي.

– النقر على “التالي” ومنه سوف يتوجه المُتقدم إلى صفحة تحتوي على جميع أنواع وايت المياه وتختلف أسعار الصهريج باختلاف الحجم.

– وهنا يتوجب على المُتقدم اختيار “الحجم المُناسب للصهريج” ومنه النقر على أيقونة “طلب صهريج مياه”.

– في الأخير سوف تظهر نافذة منبثقة تشير إلى نجاح تقديم الطلب.