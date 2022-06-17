الصحة العالمية تحذر: كورونا فاقمت الاضطرابات النفسية حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - دعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعاناة‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬وقد‭ ‬تفاقمت‭ ‬بفعل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وحتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الجائحة،‭ ‬كان‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يعانون‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬هي‭ ‬الأوسع‭ ‬لها‭ ‬بشأن‭ ‬الصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬استغرق‭ ‬إعدادها‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

وخلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الجائحة،‭ ‬ازدادت‭ ‬نسب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬بواقع‭ ‬الربع‭.‬

لكن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الحالات‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬ازدياد،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬2‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الميزانيات‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬مخصصة‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬مارك‭ ‬فان‭ ‬أوميرين،‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬متدنية‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يعكس‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬‮«‬المعاناة‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬8‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تقريبا‭ ‬يعاني‭ ‬اضطرابا‭ ‬ذهنيا‭.‬

وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمسة‭ ‬يعاني‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭.‬

وقد‭ ‬تضرر‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أصلا‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية،‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬جراء‭ ‬تبعات‭ ‬الجائحة‭ ‬والقيود‭ ‬المترتبة‭ ‬عنها،‭ ‬وفق‭ ‬فان‭ ‬أوميرين‭.‬

وسلط‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬العالمي‭ ‬بشأن‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الفروق‭ ‬الشاسعة‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭: ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭% ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬حالات‭ ‬ذهان‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المرتفعة‭ ‬الدخل،‭ ‬لا‭ ‬تتخطى‭ ‬نسبة‭ ‬هؤلاء‭ ‬12‭% ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض،‭ ‬بحسب‭ ‬فان‭ ‬أوميرين‭.‬