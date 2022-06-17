“تقويم التعليم” تكشف حقيقة تغيير مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، عدم وجود تغيير في مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية، والذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وذكر حساب «العناية بالمستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- : «أبناءنا الطلاب والطالبات، نود التأكيد على أن اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية بدأ في موعده المقرر سابقًا 16 يونيو 2022 وسيستمر حتى 20 يونيو 2022، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد».

كانت هيئة تقويم التعليم ذكرت في وقت سابق، 3 خطوات لاستعراض رقم المقعد في اختبار التحصيل الدراسي عبر الموقع الإلكتروني لـ(قياس)، وهي كالتالي:

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ـ اختيار (الاختبارات المسجلة).

ـ تحديد الاختبار المطلوب.

ـ النقر على (عرض)

وأضافت أنه ستظهر بعدها بيانات الاختبار وبيانات الموعد ومن ضمنها رقم المقعد، مشيرة إلى أن رقم المقعد يظهر قبل موعد الاختبار بـ24 ساعة فقط.