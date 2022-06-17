«الإعلام المرئي» تستدعي جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير

محمد بن مسعود - الدمام - نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الجمعة، ما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي.

وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.