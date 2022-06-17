محمد بن مسعود - الدمام - نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الجمعة، ما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإعلام المرئي» تستدعي جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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