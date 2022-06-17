اخبار الرياضه السعوديه تزكية الربعان رئيساً للاتحاد العربي لألعاب القوى

محمد بن مسعود - الدمام - زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لألعاب القوى أمس (الخميس) الدكتور حبيب الربعان رئيساً للاتحاد العربي لألعاب القوى للدورة 2022-2025.

وزكى أعضاء الجمعية العمومية، الربعان، في الاجتماع الذي عقد مساء أمس في محافظة جدة، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى خلال الدورة الماضية الدكتور أحمد الفاضل بجانب رؤساء وممثلي الاتحادات العـربية.

وشهدت الجمعية العمومية عرض التقارير المالية والإدارية.

كما تمت تزكية سالم العمري من سلطنة عمان نائباً للرئيس عن قارة آسيا، وانتخاب محسن السباعي من ليبيا نائباً للرئيس عن القارة الأفريقية، كما تمت تزكية سارة الطويي من تونس نائبة للرئيس للمرأة، وهو المنصب الذي يستحدث لأول مرة في مجلس إدارة الاتحاد.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد ثمانية أعضاء، هم: ثابت سرور من قطر، وليد تركي من العراق، فيصل الدسم من الكويت، المعز عباس من السودان، محمد غزلان من المغرب، ياسين الوعيل من الجزائر، كما تم تعيين فدا الشوفي من سورية، مازن الخطيب من فلسطين.

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى تعيين الدكتور عبدالإله الصلوي أميناً عاماً للاتحاد، وبريقع الشمري أميناً مساعداً.

وقدم الدكتور الربعان شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بتزكيته رئيساً للاتحاد العربي، وقال: «كل الشكر والتقدير لوزيرالرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية على دعمهما ومتابعتهما وحرصهما على تولي القيادات السعودية للمناصب الإقليمية والعربية».

وأضاف: «شكراً لأخي الدكتور أحمد الفاضل وزملائه على كل ما قدموه للاتحاد العربي خلال فترة ترؤسه التي شهدت العديد من الخطط المستقبلية والتطويرية، متمنياً له كل التوفيق في المستقبل».

وشهدت الجمعية تكريم رئيس الاتحاد السعودي لعدد من رؤساء وأعضاء الاتحاد العربي والسعودي السابقين، وهم الأمير نواف بن محمد، وسليمان الزايدي، والدكتور أحمد الفاضل، والعميد هادي بكر، وإبراهيم العويران.