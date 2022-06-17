«البيئة» تفتح التسجيل في 14 برنامجًا لتوطين مهنة الزراعة في عدد من المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء التسجيل في 14 برنامًجا تدريبيًّا، تؤهل لامتهان حرفة الزراعة في عدد من مناطق المملكة.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا يكون موظًفًا بأحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

وأوضحت أن البرامج تشمل، الزراعة بدون تربة (الورد والفراولة)، وتسميد المحاصيل وإضافة المخصبات، وتصنيع المنتجات الزراعية والتسويق وعمليات الحصاد وإدارة المشاتل، وتدوير المخلفات الزراعية، إضافًة إلى برامج أخرى.