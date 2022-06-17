محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين القوتين الإقليميتين.
وفي أواخر أبريل توجه أردوغان إلى المملكة في أول زيارة رفيعة المستوى منذ سنوات
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أردوغان يعلن استقبال ولي العهد السعودي رسميا الأربعاء المقبل في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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