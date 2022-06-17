اخبار دوليه – أردوغان يعلن استقبال ولي العهد السعودي رسميا الأربعاء المقبل في تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬سيزور‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الإقليميتين‭.‬

وفي‭ ‬أواخر‭ ‬أبريل‭ ‬توجه‭ ‬أردوغان‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات