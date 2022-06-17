“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من سجب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش ، وصامطة ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والحرث، والطوال ، وضمد ، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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