اخبار الخليج – «التربية» تنظم ورش عمل لبناء أهدافها الاستراتيجية للفترة التشريعية المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬عقدت‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لبناء‭ ‬أهداف‭ ‬الوزارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للفترة‭ ‬التشريعية‭ ‬المقبلة‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مديري‭ ‬إدارات‭ ‬الوزارة‭ ‬ومنسقيها‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬جودة‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬التعلمية،‭ ‬ودور‭ ‬المشاركين‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬التوجهات‭ ‬وبناء‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العمل‭ ‬بفاعلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أهدافها،‭ ‬وصولاً‭ ‬للجودة‭ ‬المنشودة‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيخة‭ ‬عبدالله‭ ‬مفيز‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬ركزت‭ ‬في‭ ‬أساسها‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬بنائها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬المتطلبات‭ ‬الحكومية‭ ‬والعالمية،‭ ‬

والتعرف‭ ‬على‭ ‬إمكانات‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬فهم‭ ‬مشترك‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وتحديد‭ ‬أبرز‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استثمارها،‭ ‬ووضع‭ ‬التطلعات‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عصف‭ ‬ذهني‭ ‬للمشاركين‭ ‬وعبر‭ ‬استخدام‭ ‬منهجية‭ ‬التحليل‭ ‬البيئي‭ ‬SOAR‭)).‬