اخبار الخليج – «التربية» تنظم ورش عمل لبناء أهدافها الاستراتيجية للفترة التشريعية المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم ورش عمل لبناء أهداف الوزارة الاستراتيجية للفترة التشريعية المقبلة 2023-2026، بمشاركة مديري إدارات الوزارة ومنسقيها.
وتم خلال هذه الورش التركيز على أهمية دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق جودة العملية التعليمية التعلمية، ودور المشاركين الفاعل في رسم التوجهات وبناء الخطة الاستراتيجية، ومن ثم العمل بفاعلية لتنفيذ أهدافها، وصولاً للجودة المنشودة.
وقد أكدت الدكتورة شيخة عبدالله مفيز مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن إعداد وتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية قد قامت على أسس علمية ركزت في أساسها على المشاركة الفاعلة لجميع الشركاء في بنائها، حيث تم تبادل الأفكار الأكثر أهمية في المتطلبات الحكومية والعالمية،
والتعرف على إمكانات كافة القطاعات، من أجل خلق فهم مشترك للمستقبل، وتحديد أبرز نقاط القوة والفرص المتاحة التي يمكن استثمارها، ووضع التطلعات المرجوة من خلال عصف ذهني للمشاركين وعبر استخدام منهجية التحليل البيئي SOAR)).
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