جهود الداخلية في أسبوع.. إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفيتامين وضبط 76 مخالفا لنظام البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر “تويتر”، فيديو بعنوان “الداخلية في أسبوع”، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 12 حتى 18 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 11 حتى 17 يونيو 2022م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية حفل تخريج (1592) من طلبة كلية الملك فهد الأمنية.

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وتضمن الفيديو قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

ولفت إلى فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية خلال الفترة من 19 حتى 24 / 11 / 1443هـ.

وتحدث المقطع عن تحذير الأمن العام للمواطنين والمقيمين الذين تقدّموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأشار إلى إحباط محاولة تهريب (3.575.000) قرص إمفيتامين مخدّر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، كانت مخبأةً داخل شحنة مواد بناء، ومحاولة تهريب (67.766) قرص إمفيتامين مخدراً في الميناء الجاف بمنطقة الرياض كانت مخبأةً في شحنة فلاتر مضخات مياه، والقبض على المتورّطين فيها وعددهم (4) مقيمين.

وبحسب المقطع، فإن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في (29) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

ولفت إلى ضبط (76) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض الفيديو مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (15209) مخالفين، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 / 11 / 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (370.405) مكالمات خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، وذلك بمعدل (52.915) اتصالاً لكل يوم.