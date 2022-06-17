اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر وامتنان من الممثل الخاص لجلالته

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم. ورفع سموه في برقيته إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات العرفان والامتنان لتشريف جلالته له بتعيينه ممثلاً خاصاً لجلالته، داعياً المولى العلي القدير أن يعينه ويوفقه في خدمة الوطن العزيز في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وقيادة جلالته الحكيمة نحو تحقيق المزيد من التقدم والنماء في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في عهد جلالته الزاهر، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحب الجلالة ويسدد على طريق الخير خطاه.

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