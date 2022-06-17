«الحج»: من لم يُرشَّح لباقته المفضلة يمكنه التواصل مع الشركة أو إلغاء الحجز

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الحج والعمرة أن من لم يرشح لأي باقة حج مفضلة مختارة من حجاج الداخل، سيتم منحه فرصة أكبر في القرعة الإلكترونية على الباقات المتاحة.
وبين حساب وزارة الحج والعمرة المخصص لـ«العناية بالمستفيدين» في «تويتر» أنه في حال كان الترشيح غير مناسب يمكن للحاج التواصل مع الشركة للاتفاق على التفاصيل قبل الشراء، وفي حال عدم رغبته للاختيار يمكنه عدم السداد وسيتم إلغاء الحجز تلقائيا.
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